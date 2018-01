El veí de 59 anys que va resultar ferit continua ingressat a l’UCI de la Vall d’Hebron

Continua la investigació per determinar quina va ser la causa que va originar l’incendi de la Massana que va provocar quatre ferits, un dels quals en estat greu. Fonts policials van assegurar que “no hi ha indicis de criminalitat” i van confirmar que segueix en curs la investigació conjunta amb bombers i industrials del Govern per esclarir els fets.

L’home ferit greument en l’incendi continua ingressat a l’UCI de cremats de la Vall d’Hebron. La víctima, de 59 anys, té cremades de segon grau en el 20% del cos i un pronòstic “reservat”. Es tracta d’un dels residents del 6è 1a,