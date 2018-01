Assegura en una nota que tampoc ho és ni dels continguts ni de l’anàlisi

L’ambaixada francesa no es fa “responsable” de l’informe adoptat per l’Assemblea Nacional relatiu al conveni de cooperació transfronterera en matèria policial i duanera entre Andorra i França, en què s’acusa les autoritats del Principat d’entorpir les accions policials anticontraban i es recull el possible ús de beneficis del tràfic il·lícit de tabac per finançar grups terroristes. En una nota publicada a la web de l’ambaixada, s’assegura que “tampoc es fa responsable del contingut de l’informe ni de les anàlisis que inclou, d’acord amb el principi de separació de poders”.

La nota recorda que el desenvolupament de la cooperació entre ambdós països

