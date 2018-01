“L'hivern demogràfic posa en perill el benestar”

Creu que calen més fills per garantir el relleu i que les famílies nombrosos aporten capital humà

Va oferir ahir una xerrada a l’hotel Exes Príncep, organitzada per MoraBanc, dirigida a diverses persones interessades per crear l’Associació Andorrana de Famílies Nombroses.



Quines dificultats pateixen les famílies nombroses?

La primera és la discriminació, ja sigui social, laboral, fiscal o familiar, fins i tot. Vivim en una societat envellida, en què la majora dels països presenten taxes de natalitat insuficients per reposar la població i d’això els estats en són conscients. Quan arriba l’hivern demogràfic es posa en perill el benestar.



Les famílies nombroses poden donar resposta a aquest fet?

Sí, perquè tenen més fills que la mitjana. El país europeu amb més

#2 Si ja!

(26/01/18 13:22)



#1 Informe Kinsey

(26/01/18 12:17)