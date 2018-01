El Consell d'Europa diu que si Pallarés torna a ser membre titular, tot arreglat

La solució arribaria si la delegació és la mateixa d’abans dels canvis i el grup mixt ho accepta

El conflicte per la composició de la delegació andorrana al Consell d’Europa va fer ahir un nou gir perquè des de l’ens s’ha ofert que la solució sigui tornar a la mateixa distribució que hi ha hagut durant tota la legislatura fins al trencament del grup liberal. Amb aquest camí Judith Pallarés (liberal) tornaria a ser el membre titular mentre que Víctor Naudi (grup mixt-SPD) seria novament suplent. Ara cal que el grup mixt hi doni el vistiplau.

Cal rebobinar per entendre la solució. Quan els liberals es trenquen i el grup mixt passa a tenir deu consellers s’interpreta que el