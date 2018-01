Deu equips d’estudiants de quart d’ESO de varis centres d’Andorra van enfrontar els seus robots en la competició Micro First Lego League.

Crispetes, llums apagades i cues a les taquilles, res estrany als cinemes d’Illa Carlemany. Ahir, però, a la sala 2 del cine d’Escaldes es van ocupar quasi totes les butaques per a un esdeveniment propi de les pel·lícules de ciència-ficció, la final d’una competició robòtica, organitzada per Andorra Telecom, entre deu equips d’estudiants andorrans de quart d’ESO. “Estem programant el nostre robot des de l’octubre”, va comentar el Guillem, tot just abans de sortir a l’escenari per fer que la petita màquina de peces de LEGO del seu equip, l’Hidroand, es mogués per una taula plena de reptes, com ara