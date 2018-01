DA i el grup mixt discrepen per la delegació al Consell d'Europa

Cap dels dos vol cedir per complir amb la paritat entre homes i dones

DA i els consellers del grup mixt discrepen sobre la manera com s’ha de recompondre la delegació del Principat a l’Assemblea Parlamentària del Consell d’Europa. Per resoldre l’incompliment de la regla de paritat de l’ens de l’organisme europeu, que estipula que almenys hi ha d’haver un home i una dona a la comitiva de cada país, hi ha dues opcions possibles que no generen unanimitat entre els dos grups parlamentaris.

La primera és un canvi de cromos dins de DA i que l’actual president de la delegació, Carles Jordana, deixi de ser el president i membre titular de la delegació, i