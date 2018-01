El Tribunal de Corts prohibeix a l'excònsol menor de la capital assistir a llocs públics on hi hagi menors durant 4 anys

Condemnat a 30 mesos condicionals Josep Vila per exhibicionisme

Actualitzada 25/01/2018 a les 14:12

Andorra la Vella

L'excònsol menor d'Andorra la Vella Josep Vila ha estat condemnat a 30 mesos de presó condicional per dos delictes majors d'exhibicionisme davant menors i per evitar l'ingrés a presó haurà de complir l'obligació que li ha imposat el Tribunal de Corts de no assistir a llocs públics on hi hagi menors durant un període de quatre anys.

La sentència ha estat notificada aquest migdia a Vila i li prohibeix entrar en contacte amb les dues nenes a més de fixar una multa de 2.000 euros. L'excònsol menor haurà de pagar les despeses processals i els honoraris dels advocats i abonar 2.000 euros d'indemnització a una de les menors.

Josep Vila va ser jutjat el passat 22 de novembre sota l'acusació de mostrar els genitals a dues noies a Encamp el 2013 i a dues menors a Andorra la Vella el 2010 i el fiscal va demanar una condemna de quatre anys de presó, una part condicional. Vila va negar les acusacions però una de les psicologues que va declarar a la vista oral va considerar el relat d'una de les noies "creïble". Una de les denunciants va explicar que l'excònsol menor anava en moto i es va aturar davant ella i una amiga quan estaven assegudes a un banc a Encamp i hauria exhibit els genitals i s'hauria fet tocaments. La noia va facilitar la matrícula de la moto a la policia i així es va identificar Vila que va ser detingut poc després per la policia.

