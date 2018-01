Les esmenes al pressupost es començaran a debatre el dia 30

Actualitzada 24/01/2018 a les 06:49

Redacció Andorra la Vella

El dia 30 d’aquest mes és la data escollida per començar a debatre les esmenes presentades pels diferents grups parlamentaris als pressupostos del 2018. La comissió permanent va acordar ahir autoritzar la celebració d’una sessió extraordinària de la comissió de Finances i Pressupost, presidida pel conseller de DA, Miquel Aleix. En la comissió de Finances, que començarà a les quatre de la tarda, està previst que es faci un examen de les esmenes presentades al projecte de Llei del pressupost per a l’exercici d’enguany.

L’anunci de la data té lloc després que els serveis jurídics del Consell General hagin analitzat jurídicament les gairebé 200 esmenes presentades pels diferents grups parlamentaris. Al mig també hi ha hagut el serial sobre el grup mixt. En la sessió al Consell General de l’11 de gener passat, els diferents grups van discrepar dels números presentats pel Govern, que preveu que enguany hi hagi un dèficit de 25 milions d’euros. L’oposició creu que la desviació serà superior i per això i entre d’altres motius, el grup parlamentari liberal, els consellers del PS i els d’UL-CC van decidir presentar esmenes a la totalitat, que van ser rebutjades per la majoria de DA. El ministre de Finances, Jordi Cinca, va presentar un pressupost de 450 milions d’euros. D’altra banda, la comissió permanent també va decidir ahir, a petició del president de la Comissió Legislativa de Sanitat i Medi Ambient, Carles Jordana, autoritzar la celebració properament d’una sessió extraordinària, perquè hi comparegui el president del Col·legi Oficial de Psicòlegs d’Andorra, Óscar Fernández Galdón. L’objectiu és que exposi la situació professional que viuen actualment els psicòlegs dins del sistema de salut. Al novembre, el col·legi va acusar el SAAS de fer “competència deslleial” al col·lectiu i va reclamar la inclusió d’aquests professionals dins de la cartera de serveis de la sanitat pública.