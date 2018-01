Empreses del país treballaran al 'hub' tecnològic de Barcelona

Podran traslladar-se a la Ciutat Comtal durant un màxim de tres mesos

Actua i Barcelona Tech City (BTC) van signar ahir un acord que permetrà a les empreses del Principat gaudir de les oportunitats que ofereix el hub tecnològic barceloní, tant per a la seva internacionalització com per al seu desenvolupament digital. El conveni té una durada d’un any, pror­rogable, i ha tingut un cost de 18.000 euros per a Actua. La iniciativa té l’objectiu de portar les empreses andorranes vinculades al món de la digitalització, l’emprenedoria i la innovació a l’espai físic que Barcelona Tech City té al centre de la Ciutat Comtal. D’aquesta manera, les empreses del Principat podran crear

(24/01/18 10:46)