El Govern aprova el reglament regulador de la jornada i l'horari dels membres del cos d'extinció

Els bombers hauran de fer un mínim de dotze guàrdies per any Els ministres Cinca i Espot han explicat els acords del consell de ministres SFG

Actualitzada 24/01/2018 a les 19:24

Redacció Andorra la Vella

El consell de ministres ha aprovat avui el reglament que fixa la jornada i l'horari de treball dels bombers, que inclou canvis perquè flexibilitza el sistema de guàrdies i s'adapta a les especificitats de cada membres del cos, segons ha assenyalat el ministre d'Interior, Xavier Espot, després de la reunió del gabinet. Espot ha destacat que la modificació del règim de guàrdies operatives no estableix un nombre màxim anyal, però sí que tots els integrants del cos hauran de fer un mínim anyal de dotze. La mesura s'adopta perquè ara hi havia efectius que no en feien.

El text estableix que serà el director del cos qui marqui els torns de treball i que poden ser de quatre a vuit hores, durant les quals es fan formacions internes i també a l'exterior, així com els entrenaments mensuals i programats per als grups especials i la gestió de les diferents àrees. També es preveuen torns de vuit i dotze hores per a les guàrdies operatives dels grups que formen part de la unitat de grups especials. Hi haurà torns de 24 hores durant els quals es fan les guàrdies operatives, i només es pot sobrepassar aquest horari "per motius de servei".



Carta Social Europea

El ministre portaveu Jordi Cinca també ha informat que el Comitè Europeu dels Drets Socials ha fet públiques les informes de l'informe d'Andorra sobre el compliment de la Carta Social Europea en els articles que fan referència a la salut, la seguretat social i la protecció social. El període analitzat va del 2012 al 2015 i, per tant, hi ha aspectes que poden haver canviat. Les conclusions indiquen que el Principat compleix amb 14 de les disposicions analitzades i n'hi ha cinc sobre les quals manifesta la no conformitat i en dues ajorna la valoració i demana més informació.

Des del Govern es remarca la "satisfacció" per la valoració, en superar el 75% de les disposicions i s'apunta que sobre la resta "ja s'han fet avenços que permetrien obtenir la conformitat o que està previst fer-los". L'informe constata el compliment en matèria de Dret a la seguretat i higiene en el treball, tant en seguretat, la salut i l'entorn, com en l'aplicació dels reglaments de seguretat i higiene i als serveis de salut en el lloc de treball, entre d'altres.

L'executiu ha puntualitzat que les cinc conclusions que no han obtingut la conformitat del comitè europeu no hi ha gairebé cap país dels analitzats que superi completament la valoració i s'assegura que la voluntat del Govern "és posar-hi remei. Entre d'altres assumptes es considera "insuficients" l'import mínim de les indemnitzacions de malaltia i de les prestacions en cas d'accident de treball o de malaltia professional.