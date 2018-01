El SAAS detecta una vintena de nous casos de limfomes o leucèmia cada any

Al país es detecten cada any prop d’una vintena de casos nous entre limfomes i leucèmies. El 2016 se’n van registrar 19 i l’any passat, 18, una xifra que va precisar ahir la doctora de l’hospital Nostra Senyora de Meritxell, Immaculada Ribera. Segons Ribera, aquesta xifra es mouria dins dels paràmetres normals respecte a l’afectació d’aquestes malalties en altres països. Ribera va aportar aquesta dada en el marc de la presentació de l’acord entre la Fundació Crèdit Andorrà, el SAAS i la Fundació Clínic per a la Recerca Biomèdica de l’hospital Clínic de Barcelona per potenciar la recerca en matèria

#2 Solans

(24/01/18 11:41)



#1 Perquè?

(24/01/18 09:25)