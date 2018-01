El congrés internacional de ciberseguretat se centrarà en els riscos per als adolescents

Actualitzada 24/01/2018 a les 06:48

Redacció Andorra la Vella

El Centre de Congressos d’Andor­ra la Vella acollirà entre el 5 i 8 de febrer la segona edició del congrés internacional de ciberseguretat Conand, un esdeveniment que aquest any posa èmfasi en la conscienciació escolar. Les dues primeres jornades del congrés, que compta amb la col·laboració del ministeri d’Educació i Ense-nyament Superior, es dedicaran a la formació d’infants d’entre 12 i 16 anys dels diferents centres educatius. Les xerrades, sota l’empara de l’associació espanyola sense ànim de lucre X1RedMasSegura, aniran a càrrec de Josep Albors, expert en malware i seguretat en jocs online; Juan Antonio Calles, especialista en hacking ètic i seguretat informàtica; i Àngel Pablo Avilés, expert en ciberseguretat i ciberdelinqüència.

Les jornades estan organitzades per l’associació Conand, que dona nom al congrés, i compten amb Andorra Telecom com a patrocinador principal. David Julian, enginyer de risc d’Andorra Telecom i un dels impulsors del congrés, va explicar ahir que l’èxit de públic obtingut en les activitats específiques realitzades per a infants en l’edició passada els va decidir a ampliar-ne l’abast. Enguany s’han organitzat, conjuntament amb el ministeri d’Educació i Estudis Superiors, una sèrie de tallers adreçats a escolars d’entre 12 i 16 anys amb l’objectiu de conscienciar-los en l’ús d’Internet. Àlex Estalés, membre del grup de delictes tecnològics de la policia andorrana va comentar que “és imprescindible que els nostres infants i adolescents, que ja s’han criat online, siguin conscients de les amenaces de la xarxa i aprenguin a protegir-se”.

Jordi Celades, membre de l’organització i responsable de productes de seguretat d’Andorra Telecom, va destacar que el congrés no només va adreçat a un públic especialitzat, sinó que pot tenir un abast més ampli. L’organització espera superar les xifres de la primera edició, que es va tancar amb un total de 348 assistents. Les inscripcions per al congrés són gratuïtes.