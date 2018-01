El fet que els dos titulars siguin homes trenca una de les regles de l’organisme europeu

La delegació andorrana al Consell d’Europa, formada per Carles Jordana (DA) i Víctor Naudi (grup mixt) com a titulars i Patrícia Riberaygua (DA) i Judith Pallarés (Liberals) com a suplents, s’ha trobat amb un problema en considerar l’organisme que no complia el reglament respecte a la presència obligatòria mínima d’homes i dones. El fet que els dos titulars siguin homes va contra les disposicions del Consell d’Europa, perquè s’estableix que en una delegació com a mínim hi ha d’haver un membre titular de cadascun dels dos sexes. Aquesta reglamentació no té gaire incidència en els països grans (per exemple Espanya

