Presó provisional per abusar sexualment de la parella

També s’acusa l’home, de 35 anys, d’un delicte contra la integritat física

Un home de 35 anys està ingressat a la presó de manera provisional des de divendres passat després de ser detingut per un presumpte delicte d’abusos sexuals contra la parella. Segons el balanç emès ahir per la policia, el detingut, que va ser arrestat dijous pels volts de les sis de la tarda, també està acusat d’un delicte contra la integritat física. L’home va ser posat a disposició judicial divendres passat, l’endemà de la detenció, i el jutge va ordenar que ingressés al centre penitenciari de la Comella, segons va poder saber el Diari. Tot i això, la policia no