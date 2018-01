Nou centre lingüístic per aprendre català amb l'objectiu d'atraure més alumnes

Actualitzada 23/01/2018 a les 09:25

Clara Julià Andorra la Vella

El departament de Política Lingüística va inaugurar ahir el nou centre d’autoaprenentatge del català en substitució del local situat a la part alta de l’avinguda Fiter i Rossell d’Escaldes. Segons el director de Política Lingüística, Sergi Valdés, el nou espai, situat a l’avinguda Esteve Albert número 4, es troba “a 150 metres de la frontera amb Andorra la Vella”, un fet que “esperem que porti més alumnes”. El nou local té una capacitat per a 100 alumnes i disposa d’una sala amb el material propi per a l’autoaprenentatge, una sala de conversa, sis aules i dos lavabos.

Segons Valdés, l’adequació de l’espai, que ha costat 180.996,88 euros, permetrà que s’adapti l’aprenentatge “a tots els tipus de perfil”. El centre també s’ha dotat d’ordinadors nous i un nou horari. Fins ara obria de dilluns a dijous, a partir d’ara també ho farà els divendres al matí. En definitiva, segons Valdés “es buscava unificar les dues vies d’aprenentatge, els cursos de català i l’autoaprenentatge en un lloc més pròxim al límit de les dues parròquies que permetés a la gent anar-hi a peu”.

A la inauguració va assistir-hi la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Olga Gelabert, que es va mostrar agraïda pels esforços fets de manera conjunta per “traspassar el català a les noves generacions”. L’acte va cloure amb una actuació teatral i una visita a les instal·lacions.

#1 DoricoG

(23/01/18 08:49)