Martí referma a França la lluita contra el contraban

El cap de Govern i el ministre Cinca es reuneixen amb el ministre francès d'Acció i Comptes Públics per parlar de la cooperació bilateral

Actualitzada 23/01/2018 a les 18:17

Redacció Andorra la Vella

Toni Martí i Jordi Cinca s'han reunit avui a París amb el ministre francès d'Acció i Comptes Públics, Gérald Darmanin, per tractar la cooperació entre els dos països en la lluita contra el contraban, segons un comunicat de Govern. En la trobada s'ha aprofundit en l'aplicació del conveni de cooperació transfronterera en matèria policial i duanera que va aprovar el Consell General i que es troba en el procés de tràmit parlamentari a França. El conveni preveu la necessitat de reforçar la col·laboració entre els equips tècnics andorrans i francesos per fer front al tràfic il·lícit de tabac, desenvolupar accions conjuntes per salvaguardar l'ordre i la seguretat públics i lluitar contra la delinqüència organitzada transnacional, entre d'altres aspectes.

#1 Sintas

(23/01/18 21:05)