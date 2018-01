Jover demana al sindicat de mestres que no prengui una decisió “precipitada”

El ministre creu que haurien d’esperar la reforma de la Llei del cos d’ensenyament abans de fer vaga

El ministre d’Educació i Ensenyament Superior, Eric Jover, va demanar ahir al Sindicat de l’Ensenyament Públic (SEP) que no es “precipiti” a l’hora de convocar una vaga general indefinida a l’escola en protesta contra la reforma de la Llei de la funció pública. “La vaga és un dret reconegut i des del ministeri no ens pertoca fer valoracions”, va asse-nyalar en declaracions al Diari el ministre, que va afegir que “crec que actualment seria una posició precipitada per part dels professors”. Ho considera perquè encara s’està treballant en el text de la reforma de la Llei de la funció pública

