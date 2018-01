El projecte de Turi Mora i Casinos d'Àustria preveu 30 milions d'ingressos

El complex que es faria al Clot d'Emprivat tindria una inversió de 18 milions i crearia 234 llocs de feina

Univers Bomosa ha presentat avui la proposta de casino que lidera l'empresari andorrà Turi Mora en aliança amb Casinos Austria Internacional i que preveu tres ubicacions. La iniciativa que més inversió requeriria és la del Clot d'Emprivat, on s'aprofita un projecte arquitectònic ja en desenvolupament, amb 17,9 milions d'euros per fer el centre de joc en una superfície de 3.952 metres quadrats i amb una previsió de 30,4 milions d'ingressos i 234 llocs de feina. Gairebé 20 milions provindrien del negoci del joc i 10,8 milions més s'obtindrien de les activitats paral·leles i el complex estaria en funcionament 21 mesos després del moment de l'adjudicació i la concessió de la llicència, segons ha informat la societat.

La proposta per fer el casino a Caldea tindria una inversió de 13,3 milions, 197 llocs de treball i una previsió d'ingressos de 23,4 milions, dels 14,8 provindrien del negoci del joc. El casino estaria en marxa en 11 mesos des de l'adjudicació, el mateix termini que es fixa per al projecte que aniria al Centre de Congressos d'Andorra la Vella. En aquest cas s'invertirien 14,4 milions, es contractarien també 197 persones i els ingressos que generaria es xifren en 24,5 milions.

Des de Bomosa s'ha destacat que si obtenen la llicència per fer el casino dedicarien una part important dels beneficis a projectes socials, ja que els 1,5 milions que hi destinen ara es duplicarien. A més, s'ha remarcat que el centre de joc serà un pol d'atracció que portaria entre 360.000 i 400.000 visitants a l'any i que l'impacte econòmic al país de tot el projecte AND center, com anomenen tota l'oferta complementària al joc, arribarà als 51,7 milions.



