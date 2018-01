El SAAS, la Fundació Crèdit Andorrà i el Clínic signen un conveni perquè les mostres de pacients del país s'utilitzen per a la investigació

Conveni per potenciar la recerca sobre limfomes i leucèmies Josep Maria Piqué, Francesca Ros i Elías Campo han presentat avui el conveni de col·laboració Fernando Galindo

Actualitzada 23/01/2018 a les 16:43

Andorra la Vella Redacció / Agències

El Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS), la Fundació Crèdit Andorrà i la Fundació Clínic per a la Recerca Biomèdica han signat avui un conveni per potenciar la investigació en matèria de limfomes i leucèmies. L'acord fa possible que les mostres biològiques dels pacients d’Andorra entrin a formar part, sempre que donin el consentiment, a un banc de “teixits anormals de la sang” que analitzen hematopatòlegs, hematòlegs i científics del grup d’estudi de limfomes de Catalunya i Balears (Gelcab) que lidera el director de recerca de l’Hospital Clínic de Barcelona, Elías Campo, que ha participat avui en la signatura.



El SAAS i l’hospital Clínic de Barcelona ja col·laboraven i fins i tot hi havia mostres de pacients andorrans que ja s’incorporaven a aquest banc de mostres però amb el conveni signat amb la Fundació Crèdit Andorrà l’entitat es farà càrrec del cost de l’anàlisi de les mostres. La Fundació fa una aportació inicial de 10.000 euros que s’anirà modulant en funció de la casuística, segons ha explicat la directora de la fundació, Francesca Ros.



El director general del SAAS, Josep Maria Piqué, ha remarcat que s’intenta resoldre els diferents casos al país però que hi ha cert tipus de patologia o tractament que no es pot donar al Principat i això es resol a través d’“aliances estratègiques”, i ha destacat que en aquesta missió s’afegeixin entitats com la Fundació Crèdit Andorrà. També ha volgut subratllar que és important que el país, d’aquesta manera, aporti el seu “gra de sorra” en un projecte de recerca com aquest. Quant a la col·laboració entre els dos centres, la doctora Immaculada Ribera, de l’hospital Nostra Senyora de Meritxell, ha ressaltat que l’impacte de limfomes i leucèmies al país se situa al voltant de la vintena de nous casos l'any i ha afegit que des del 2016, 42 d’aquests pacients ja s’han beneficiat del programa d’investigació. La proporció d’aquests tipus de malalties al país és, segons Ribera, similar a la d’altres estats, d’uns 21 casos per cada 100.000 habitants.



Elías Campo ha destacat la importància de la recerca com a eina per “respondre al desconeixement” amb el qual es troben els professionals en el dia a dia. Ha afegit que fa anys que intenten aprofundir en l’estudi d’aquests tipus de càncers que ataquen el sistema immunològic i ha admès que tot i que és “un camí lent” només va en una direcció, que és “avançar per crear coneixement”. Campo ha concretat que les mostres del teixit que no es necessitin per al diagnòstic, i sempre que hi hagi el consentiment del pacient, poden quedar per a la recerca, que el que pretén són avenços a favor del pacient. El doctor ha afegit que el volum de curació d’aquest tipus de càncer varia molt i que n’hi ha algun, com l’anomenat de les cèl·lules grans, del qual el 80-90% dels casos no es curen. Malgrat tot, ha afegit que globalment s’està guarint la meitat dels pacients que tenen càncer i que, per tant “se li està guanyant la batalla”.



Des de la Fundació Crèdit Andorrà, Francesca Ros ha remarcat que a través d’aquest conveni volen fer una aportació per a la millora de la detecció i el tractament i, concretament, contribuir a la recerca en aquests tipus de càncers.