Acord entre Actua i Barcelona Tech City per a la internacionalització de les empreses

Les societats andorranes podran beneficiar-se de les oportunitats del hub barceloní en desenvolupament tecnològic i digital

Actualitzada 23/01/2018 a les 14:06

Redacció Andorra la Vella

Actua ha signat aquest matí amb Barcelona Tech City un conveni que permetrà a les empreses andorranes beneficiar-se de les oportunitats que ofereix el hub barceloní, tant en desenvolupament tecnològic i digital com en la internacionalització. L'acord suposa que l'entitat catalana podrà accedir al moviment emprenedor, empresarial i innovador d'Andorra i conèixer el resultat de les col·laboracions amb referents d'innovació mundial.

El secretari d'Estat per a la Diversificació Econòmica i la Innovació, Josep Maria Missé, ha destacat que Actua espera que aquest "sigui un programa d'èxit per a les empreses andorranes que vulguin sortir fora d'Andorra", ja que ha recordat que "cal molt recursos i inversió" per sortir a l'estranger "i és difícil accedir a un ecosistema de tant coneixement com aquest" i ara podran en aquest àmbit "pràcticament sense fer cap tipus d'inversió".

L'acord està principalment adreçat a les empreses i starups andorranes amb projectes tecnològics, de digitalització i d'innovació ja que podran connectar amb professionals de referència internacional, es remarca des d'Actua.

#1 GRD

(23/01/18 16:10)