Un estudi fixa que Grandvalira i Vallnord són les estacions ibèriques on es lliga més

L’aplicació Happn per conèixer gent, amb 45 milions d’usuaris a tot el món i un milió a Espa­nya i Andorra, va analitzar entre el 22 de desembre i 7 de gener les dades sobre el nombre d’usuaris presents a les estacions d’esquí espanyoles i andorranes i la seva activitat amb la pròpia aplicació, per crear els rànquings definitius d’estacions d’esquí ibèriques en què més gent busca parella i més es pot lligar.

S’ha analitzat a quina estació d’esquí, per l’alt nombre d’usuaris de Happn presents, és més fàcil lligar. També s’ha establert l’estació amb més activitat de gent que vol conèixer-se.

#1 Santos

(22/01/18 10:30)