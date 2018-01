El PS demana que es canviï de lloc l'ETR de l'Aldosa

Els consellers socialdemòcrates presenten 60 esmenes al projecte de llei del pressupost

Redacció Andorra la Vella

Els consellers generals del PS han fet públic avui el contingut de les 60 esmenes que han presentat al projecte de llei del pressupost entre les quals s'inclou una perquè es canviï de lloc l'ETR de l'Aldosa. Els socialdemòcrates demanen al Govern que s'avaluï la possibilitat de fer l'estació al terreny de la collada de Beixalís i que es facin estudis concrets sobre aquest projecte i recorden que el comú de la Massana va cedir l'espai de la Gonarda on es preveu aixecar la instal·lació als anys noranta i que llavors no hi havia cases habitades en aquella zona.

De les esmenes presentades perquè es modifiqui el pressupost els consellers han destacat l'eliminació de la partida de 8 milions d'euros per a The Cloud i han demanat que es destini aquesta quantitat a fer millores a la xarxa d'Internet d'Andorra Telecom. També han denunciat l'elevat import que es preveu per reformes carreteres, una partida de 21 milions que els socialdemòcrates reclamen que sigui inferior i que part d'aquests diners siguin per fer un parc tecnològic per ajudar a les empreses i per fomentar la inversió estrangera.

Altra de les esmenes fa referència al capítol de beneficis de les parapúbliques que es traspassen a Govern. El conseller Pere López ha demanat que es deixi de fer aquesta transferència i ha criticat que els 27 milions que van aconseguir les parapúbliques durant l'exercici passat són perquè "els ciutadans paguen sobrecost pel servei" i ha afegit que on hi ha més marge per ajustar els preus és en Andorra Telecom.

Finalment, els socialdemòcrates han remarcat que tot el serial que hi ha hagut al voltant de l'organització del grup mixt no ha bloquejat la feina al Consell General.