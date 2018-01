Detingudes quatre persones per lliurar un certificat fictici a Tributs

La policia també ha arrestat a diverses persones per superar la taxa d'alcoholèmia

Detingudes quatre persones per lliurar un certificat fictici La policia va detenir 14 persones la darrera setmana

Redacció Andorra la Vella

La policia ha detingut una dona i tres homes residents acusats de lliurar un certificat fictici al Departament de Tributs i Fronteres, segons ha informat en el balanç d'actuacions de la darrera setmana. Els detinguts són socis d'una societat mercantil andorrana i l'autora material de la realització del document seria la dona resident de 54 anys, però també és prendrà declaració a la resta d'acusats per veure quina és la seva implicació en els fets.

La policia també ha arrestat un home resident de 35 anys per un pressumpte delicte contra el comportament sexual i contra la integritat física en l'àmbit domèstic i a un home no resident de 20 anys, que ja tenia amb una ordre de recerca judicial amb detenció des de l'any 2015, quan es va identificar amb una falsa identitat en un control a la frontera del Pas de la Casa.

Els agents van fer quatre detencions per positius per alcoholèmia. Entre elles, la d'un jove resident que va tenir un accident de danys materials i que va donar una taxa d'alcoholèmia d'1,86 grams per litre de sang. El nivell més elevat, però, va ser el d'un home de 47 anys que va resultar ferit en un altre accident i que va donar positiu amb 2,29 g/l.