El ministre de Salut admet errors de comunicació en la crisi d'urgències a l'hospital

El ministre de Salut, Carles Álvarez Marfany, va defensar ahir que el Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS) treballa en una bona línia per resoldre la crisi del servei d’urgències i que hi ha plena confiança del Govern, que n’està fent un seguiment. El ministre va explicar que el SAAS fa mesos que treballa per aconseguir les incorporacions necessàries per “trobar metges per a urgències”, però que “potser no s’ha explicat prou bé”. Segons Álvarez, “es coneixia el problema i s’estava treballant, el SAAS era conscient que calia reforçar les plantilles”. I va recordar que hi ha “un problema inherent al