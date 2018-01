Cinca considera que l'evolució de la banca és clau per millorar el ràting

El ministre destaca que el sector financer s’enfronta a una gran transformació, a un augment dels costos i que és una peça vital en l’economia

Standard and Poor’s va fer públic divendres que el ràting nacional es mantenia en BBB, però amb una perspectiva positiva. El ministre de Finances, Jordi Cinca, creu que l’evolució de la qualificació d’Andorra està molt vinculada a la del sector financer i a com s’adapti als canvis que s’estan produint. Cinca destaca que “si es valora en general l’economia nacional el nostre ràting hauria de ser superior, però l’avaluador està molt pendent de com es desenvolupa el sector financer després de l’adaptació a la fi del secret bancari, a l’intercanvi d’informació i a les noves reglamentacions bancàries que venen en

