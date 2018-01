Està previst que el tribunal d’arbitratge s’aprovi abans d’acabar aquesta legislatura

Les disputes entre empreses es podran resoldre aviat a través d’un tribunal d’arbitratge i no necessàriament a través de la justícia ordinària. El Govern, el Col·legi d’Advocats i la Cambra de Comerç treballa de manera conjunta en la redacció d’un projecte de llei per crear una cort que es podria entrar a tràmit parlamentari en el proper període de sessions, a la primavera, i que podria ser aprovat abans que s’acabi la legislatura.

A banda de resoldre els conflictes mercantils, l’ens també permetrà solucionar disputes civils, com per exemple casos relacionats amb herències. Un avantatge respecte a la justícia serà la