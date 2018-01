L'aprovació parlamentària de la Constitució celebra 25 anys

Actualitzada 20/01/2018 a les 06:59

Redacció Andorra la Vella

El 2 de febrer del 2018 el Principat celebra el 25è aniversari de l’aprovació parlamentària de la Constitució. Amb motiu de la celebració s’organitzarà una trobada entre tots els consellers i sin­dicatures que van participar en la fita històrica. La trobada començarà a les 12.15 hores del 2 de febrer a la plaça de Casa de la Vall, posteriorment hi haurà un dinar i per acabar hi haurà parlaments dels representants polítics del Principat. En l’acte hi seran presents els representants dels coprínceps que van participar en les negociacions.