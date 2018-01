Viatges Regina impulsa el projecte amb preus d’uns cent euros per viatge per atreure turistes d’alt nivell que esquiïn a Andorra

L’aeroport de la Seu d’Urgell acollirà 48 vols comercials que uniran la capital alturgellenca amb Madrid, Palma de Mallorca i Marsella. El projecte l’impulsa la companyia de viatges i autobusos Regina, que l’ha dissenyat com una prova pilot per atreure esquiadors d’alt poder adquisitiu a Andorra. Els vols començaran el 9 de març i s’allargaran durant quatre setmanes. Es faran cada divendres i cada diumenge, amb un total de 12 vols cada setmana. Per exemple, durant la primera setmana hi haurà tres vols el divendres i tres més diumenge, i entre els dos dies s’hauran completat els trajectes d’anada i