El tribunal anunciarà la setmana que ve si manté o expulsa de la causa el representant del Govern i/o

els actors civils

El Tribunal de Corts ha ajornat sense data el judici del cas Gao Ping després que ahir va acabar la cinquena de les jornades que s’han dedicat a la presentació i el debat de les qüestions prèvies presentades per les defenses dels 25 processats. El president del tribunal, Josep Maria Pijuan, va explicar que la resolució de les qüestions prèvies es farà per blocs. El primer engloba les dues que es van presentar per fer fora de la causa el representant del Govern i els actors civils, és a dir els advocats que representen alguns accionistes minoritaris i alguns preferentistes.