Polèmica per la petició de Sílvia Bonet per fer una conferència als Estats Units

La consellera general del grup mixt, Sílvia Bonet, ha enviat una petició al síndic general, Vicenç Mateu, per participar en una conferència sobre la situació de la dona a Andorra a Nova York. La sessió sobre la Comissió de la condició jurídica i social de la dona a les Nacions Unides se celebrarà entre els dies 12 i 23 de març. Bonet ha demanat participar-hi entre els dies 12 i 14, coincidint amb la festivitat de la Constitució. Fonts consultades pel Diari asseguren que la filtració d’aquesta informació ha molestat Sílvia Bonet, que ahir va optar per no fer declaracions. A banda de presentar la situació de la dona al Principat, Bonet també té la intenció d’explicar exemples d’emprenedoria i alhora vol presentar els treballs que s’han fet sobre el Llibre Blanc de la Igualtat. La consellera general ha estat convidada a l’acte.

#1 FrancAnd

(19/01/18 08:08)