L’avís per trobar-lo recorda la potencial perillositat dels ocupants, que tindrien armes

La direcció de la policia ha comunicat tant als agents de control de fronteres com a les patrulles que s’està recercant un Audi A4 de color vermell perquè se sospita que és el vehicle que va intervenir en la revenja que va tenir lloc dimarts a Perpinyà. Les càmeres de la zona, carrer Coronel Caizelles (al costat de l’avinguda Kennedy), van gravar com passava un audi vermell de matrícula andorrana just abans que tinguessin lloc els fets. Concretament, el vehicle es va aturar al costat d’un altre cotxe que es trobava aparcat al carrer i un dels ocupants va disparar