La CEA tindrà una delegació amb la PIMEC a Brussel·les

L'entitat compartirà representació amb la PIMEC davant les institucions i organismes de la Unió Europea

La Confederació Empresarial Andorrana (CEA) obrirà amb la PIMEC una delegació conjunta a Brussel·les l'1 de febrer per tenir representació davant les institucions i organismes de la Unió Europea. Ambdues entitats han destacat en la signatura del conveni marc de cooperació que inclou aquesta col·laboració la importància de la normativa i les polítiques comunitàries i, per tant, la necessitat d'estar presents a la capital europea.

El president de la CEA, Xavier Altimir, ha remarcat la importància d'aquesta delegació ara que el Principat està negociant l'acord d'associació amb la UE i ha manifestat que "després de l'obertura econòmica del 2012, la col·laboració amb PIMEC i la més que probable participació de la CEA a UEAPME -la patronal europea de pimes- no fan més que reforçar l'obertura cap a Europa de les empreses andorranes, dins el nou marc de relacions internacionals en les quals estem immersos". Les dues entitats han recordat que les directives i reglaments de la UE són la base de la majoria de la normativa que s'aplica als dos països i des de la PIMEC es destaca que els fons europeus són un recurs de finançament per a les empreses, sobretot per a recerca i innovació.