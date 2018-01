'Peixera' de periodistes

L’espai de control tècnic de la sala de Prada Casadet pot convertir-se en lloc habitual de treball dels periodistes els propers mesos. A poc a poc els mitjans s’estan fent seu un espai que per a alguns s’acabarà convertint en segon habitatge.

na de les novetats del judici del cas Gao Ping respecte al que succeeix habitualment a la Batllia és que els periodistes que segueixen la vista estan ubicats en un espai separat a la sala. A Prada Casadet s’han habilitat dues de les tres peixeres del control tècnic per ubicar la desena de periodistes que estan seguint des de l’inici el judici. Un espai que, per sort per als seus ocupants, està relativament ben aïllat sonorament de la sala, fet que permet expressar lliurament les opinions dels sacrificats periodistes, bona part d’ells poc acostumats a treballar en horari tan matinal.