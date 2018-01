La direcció es va reunir ahir amb els facultatius del servei i avui amb les infermeres

El Servei Andorrà d’Atenció Sanitària ja té contractats nou metges que s’han d’incorporar al servei d’urgències. Actualment, comptant el personal de baixa, hi ha 18 facultatius i amb l’arribada de les noves incorporacions s’haurien de situar en 27, quan la plantilla que es preveu com a òptima seria de 28. Segons fonts properes al cas, el servei d’urgències ha patit una falta d’efectius derivada dels problemes per a les noves incorporacions. Andorra ha deixat de ser un destí d’un gran atractiu per a professionals estrangers. No hi ha una gran diferència de sous i això provoca una gran rotació que

