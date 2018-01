El PS portarà Sindicatura a la Batllia per la gestió a la crisi del grup mixt

El president dels socialdemòcrates assegura que també estudiaran denunciar la qüestió del nou reglament per via judicial

El Partit Socialdemòcrata (PS) portarà Sindicatura a la Batllia per “ingerència” en la crisi del grup mixt amb la destitució de Pere López. El conseller general i president del PS ho va anunciar ahir després que el comitè executiu aprovés recórrer a la via judicial per unanimitat.

“El partit se sent lesionat per les actuacions que hi ha hagut aquestes darreres setmanes, amb la meva destitució i la no convocatòria a la junta de presidents”, va argumentar López. El president dels socialdemòcrates va explicar que en el recurs que es presentarà per via judicial argumentaran que “el síndic va ingerir-se al

#2 dand

(18/01/18 08:21)



#1 Res més a fer

(18/01/18 07:51)