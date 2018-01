El Constitucional rebutja la demanda dels duaners pel fons social i de jubilació

Actualitzada 18/01/2018 a les 06:58

Dolors Moreno Andorra la Vella

Els duaners han rebut un nou cop judicial respecte a la pretensió que es condemni Govern pels perjudici que ha patit el col·lectiu pel fet que no s’hagi creat el fons social i de jubilació previst a la Llei del codi de duana, del 2004. Ara és el Tribunal Constitucional el que s’ha pronunciat en contra dels interessos dels funcionaris, no acceptant a tràmit el recurs d’empara que van entrar després que el Tribunal Superior no els donés la raó. El col·lectiu demanava que se’ls reconegués la vulneració del dret a la jurisdicció i del dret a la protecció de la propietat. El Constitucional avala la decisió del Superior en tant que la considera una sentència “motivada, raonada i congruent” i no hi veu les vulneracions denunciades per la representació lletrada dels agents: que la sala no havia estat imparcial i havia denegat de manera arbitrària la pràctica d’una prova i que els havia generat indefensió en usar arguments a la resolució no usats per l’administració.

El Tribunal Superior va resoldre que el fet que el Govern no hagués regulat el fons social i de jubilació previst per llei i que s’havia de nodrir amb el 20% del recaptat per les multes imposades pels agents podia ser generador d’una responsabilitat administrativa, ja que la legislació fixava un termini d’uns mesos per aprovar aquesta normativa i s’havia acumulat un retard d’anys. No obstant això, va concloure que no s’hi podia quantificar el perjudici d’una qüestió no regulada i, a més, quan els agents no s’havien vist privats de gratificacions o de la jubilació.

El col·lectiu ha rebut amb decepció aquesta nova sentència contrària a les seves demandes i en uns dies decidirà si continua endavant amb el plet judicial portant-lo a Estrasburg.