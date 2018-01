Els gendarmes demanen informació a Andorra tot i que la implicació no està confirmada

Faltaven vint minuts per a les dues de la tarda quan un cotxe va parar dimarts passat al costat d’un altre que estava aparcat al carrer Coronel Cazeilles de Perpinyà, molt a prop del Boulevard Kennedy. Des del cotxe que s’havia aturat un home va començar a disparar contra els que estaven dins del vehicle aparcat. Van ser cinc trets, dada confirmada perquè és el nombre de casquets trobats per la policia en el lloc dels fets, però no van arribar a ferir ningú.

Després del tiroteig el cotxe de les víctimes va sortir a perseguir el dels atacants (o a