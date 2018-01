Separació total entre dones i homes a la presó

Les recluses, que ara tenen gimnàs, aula de lleure i locutoris, ja no hauran de compartir espai

El centre penitenciari de la Comella va inaugurar ahir l’ampliació del mòdul de dones per marcar-ne la separació total amb els homes. Les internes ja disposaven d’espais propis per domir i de zona de descans però compartien les sales per al lleure, el que obligava a alternar els horaris per a activitats. Ara s’ha construït per a elles un gimnàs, una aula i tres locutoris. El ministeri d’Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, va defensar que “cal posar a l’abast dels presos tot els mitjans necessaris per a la reinserció” i que “un exemple més” és aquest mòdul. Al

