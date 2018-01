Retrobament d'amics i fred

L’espera de l’obertura de la sala de Prada Casadet va arreplegar a les portes processats, advocats i periodistes. Un matí gèlid en què hi va haver retrobaments, si més no icònics. Un dels quals el d’Higini Cierco i Joan Pau Miquel. Tots dos es van fer una forta abraçada.

Hi havia expectació mediàtica, sí. Però no tanta com s’esperava. De mitjans nacionals, gairebé tots. D’estrangers: TV3, l’Agència Catalana de Notícies i Crònica Global. I abans que s’obrís la porta de la sala d’actes de Prada Casadet, un denominador comú entre periodistes, processats i advocats: el fred. Un fred intens en un matí de retrobaments. Un dels quals, el d’Higini Cierco, un dels dos màxims accionistes de BPA, amb Joan Pau Miquel, ex-conseller delegat de l’entitat i el processat per a qui la fiscalia demana més pena (8 anys de presó i 100 milions d’euros de multa). Es van veure,