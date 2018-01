Les recluses estrenen una biblioteca i un gimnàs al centre penitenciari

El mòdul de dones disposa d'instal·lacions separades que fins ara havien de compartir amb els homes

Les dones internes al centre penitenciari disposen d'un nou gimnàs i una biblioteca a més d'espais per a les visites de familiars i amics que completen amb els de dormir i la zona de descans les instal·lacions per a les recluses amb les millores que ahir va presentar el ministre Xavier Espot i el director adjunt d'Institucions Penitenciàries, Ismael Alarcón. Fins ara les dones, n'hi ha cinc del total de 43 presos, havien de compartir aquests espais de lleure amb els homes, ja que els feien servir de forma alterna i ara podran tenir més hores per fer aquest tipus d'activitats, segons es destaca des de Govern.

Els treballs que s'han fet han costat 70.000 euros i inclouen l'habilitació d'un espai de gimnàs per als agents penitenciaris, "perquè puguin mantenir la seva adequació física". El ministre ha assenyalat que aquestes millores formen part dels esforços que s'estan fent per dotar de més mitjans humans i materials la presó de la Comella i poder donar millor atenció als interns, així com millorar les condicions de treballs dels agents.

Alarcón ha explicat que el centre penitenciari té ara 55 funcionaris i hi ha set agents nous que estan en període de formació i la plantilla s'incrementarà amb tres agents més abans de final d'any. Espot ha recordat que s'estan ultimant els detalls per posar en marxa el vis-a-vis que ha d'estar en funcionament abans de l'abril.

