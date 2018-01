La policia deté dues empleades d'una immobiliària per robar dades i diners

La investigació es manté oberta per determinar quina és la quantitat que es va sostreure

La policia ha detingut dues treballadores d’una immobiliària d’Andorra la Vella, dues dones residents de 39 i 26 anys, per presumptament haver robat dades confidencials, documentació important i diners. Segons fonts del cos, la investigació es manté oberta per determinar quina és la quantitat que es va sostreure i durant quant de temps es va actuar il·lícitament. Les detencions van produir-se dijous passat, després que el titular de la immobiliària denunciés el 5 de desembre que havia detectat males praxis laborals per part d’una empleada.

La presumpta autora dels fets seria la dona de 39 anys, mentre que la de 26