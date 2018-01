Govern vol invertir 150.000 euros anuals per posar les tanques de fusta

La instal·lació de les noves mesures de seguretat es farà a mesura que s’arrangin les carreteres

El director de Mobilitat, Jaume Bonell, i el ministre d’Ordenament Territorial, Jordi Torres, aposten per invertir 150.000 euros anuals en el canvi de les tanques metàl·liques per les de fusta, a tota la xarxa viària. Bonell desconeixia quina serà exactament la quantitat total que hi destinarà Govern, però entén que seria una xifra “ideal” per acabar el projecte com més aviat millor. “Aquí es tracta d’eliminar l’efecte cisellador que ocasionen, així que com més ràpidament les canviem, millor. Si es destinen uns 150.000 euros anuals, l’operació es podrà acabar abans, i personalment crec que no és una xifra que pugui

