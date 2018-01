Evacuació al telecabina de Canillo i al Funicamp

Dues avaries malmeten el servei d’ambdues instal·lacions alhora

Dues avaries tècniques, independents l’una de l’altra, van afectar ahir a mig matí el servei del telecabina de Canillo i el Funicamp del sector d’Encamp. Ambdues incidències van produir-se alhora i van obligar Grandvalira a activar el sistema d’evacuació de les dues instal·lacions per poder donar sortida a les persones que hi viatjaven en aquell moment. En el cas del Funicamp, l’avaria va afectar el sistema de comunicació del quadre elèctric en el tram entre l'estació intermèdia i la part superior del giny. El remuntador va avançar molt més lent del que és normal durant poc més d’una hora per