El PS vol portar a la via judicial l'organització del grup mixt

Susanna Vela ha destacat que el Síndic va actuar amb mala praxi perquè no podia destituir Pere López com a president

Actualitzada 16/01/2018 a les 17:26

La primera secretària del Partit Socialdemòcrata, Susanna Vela, ha anunciat aquesta tarda que el comitè executiu de la formació decidirà aquesta nit si porten a la justícia el repartiment de tasques al grup mixt que avui ha ratificat la junta de presidents després de l'acord per unanimitat que ahir van tancar els consellers d'UL-CC, Víctor Naudi i Sílvia Bonet. Tanmateix, no va precisar en quina instància es presentaria el recurs que ja va ser rebutjat per Sindicatura.

Vela ha manifestat que estan en desacord en particular amb la decisió del Síndic de destituir Pere López com a president del grup mixt i ha assegurat que es tracta d'una mala pràctica de Vicenç Mateu perquè no figura entre les seves funcions poder destituir el president d'un grup parlamentari.

La primera secretària ha criticat que amb aquesta distribució del grup que presidirà ara Josep Pintat i on López serà president suplent "s'anul·la i silencia el PS al grup mixt perquè són la veritable oposició al Govern" i ha assegurat que d'aquesta manera el Consell General queda com un "parlament que va en contra de les minories, on manca representativitat i pluralitat". Vela ha indicat que els tres consellers socialdemòcrates continuaran treballant com ara des de l'oposició i que presentaran una proposta de reglament perquè es permeti crear grups parlamentaris una vegada ha començat la legislatura.