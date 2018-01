En l’accident no s’hi va veure implicat cap més vehicle

Un andorrà de 64 anys va perdre ahir la vida després de patir un greu accident de trànsit a la C-14, al terme municipal de Bassella (Alt Urgell), en sortir de la via amb la motocicleta que conduïa. Els fets es van produir pels volts de les dotze del migdia a l’altura del punt quilomètric 128 quan, per causes que no han transcendit i investiguen els mossos d’esquadra, l’home va perdre el control del vehicle. El motorista, que respon a les inicials J. C. R., circulava en direcció a Ponts, segons fonts coneixedores el destí final era Barcelona, i no

