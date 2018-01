Els consellers del grup mixt han aprovat la proposta per unanimitat amb l'absència dels membres del PS

El grup mixt acorda nomenar president Josep Pintat Bonet, Camp, Majoral i Naudi han comparegut per explicar l'organització del grup mixt Fernando Galindo

El grup mixt serà presidit per Josep Pintat si la junta de presidents aprova en la reunió que mantindrà demà l'acord adoptat per unanimitat en la reunió d'avui del grup parlamentari, que s'ha celebrat amb l'absència dels membres del Partit Socialdemòcrata.

Els consellers Joan Carles Camp, Josep Majoral, Víctor Naudi i Sílvia Bonet han comparegut aquesta tarda per explicar que en la trobada d'aquest matí, continuïtat de la que van mantenir divendres passat i que es va tancar sense acord, s'ha decidit tirar endavant la proposta presentada pels integrants d'Unió Laurediana i Ciutadans Compromesos d'atorgar la presidència a Pintat i la presidència suplent al socialdemòcrata Pere López. L'acord suposa a més que cada conseller manté la representació als òrgans internacionals que tenia fins ara i també la que tenia a les comissions del Consell General. De manera que Naudi continuarà com a representant al Consell d'Europa i Bonet com a presidenta de la comissió d'Afers Socials, malgrat el PS havia reclamat ambdós càrrecs.

La reunió de junta de presidents que ha de ratificar l'acord del grup mixt comptarà amb la presència de Pere López, ja que Josep Pintat no hi podrà acudir per motius personals.

