Desmantellen un hivernacle de marihuana a Encamp

La policia arresta un resident de 32 anys en el marc de l’operació ‘Línia’

La policia ha desmantellat un punt de cultiu i elaboració de marihuana a Encamp. L’actuació, que s’ha realitzat en el marc de l’operació Línia contra el tràfic d’estupefaents, ha permès detenir un resident de 32 anys. L’arrestat disposava d’un hivernacle totalment equipat per a l’elaboració i preparació de la marihuana i un altre destinat a l’assecament i finalització del producte. La policia va requisar els dos hivernacles així com una bàscula, 140 grams de marihuana llesta per al consum, quatre plantes en fase avançada de cultiu i altres estris per a la manipulació i possible venda al detall dels estupefaents.

