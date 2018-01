Calvet confirma que uns propietaris s’han posat en contacte amb el comú per assegurar-se que el seu plantejament s’adapta al pla d’urbanisme

Una societat andorrana ha mostrat interès a Escaldes per construir un edifici de 20 plantes al Clot d’Emprivat, una proposta que igualaria l’altura del complex que planteja la multinacional Genting. L’empresa internacional vol fer una torre d’estructura de vidre si guanya el concurs del casino. Però en aquest cas el projecte andorrà no va lligat al futur complex de joc, sinó que “seria un edifici plurifuncional amb baixos, un hotel, despatxos i habitatges”, segons confirma el cònsol menor d’Escaldes-Engordany, Marc Calvet.

El cònsol menor explica que “és veritat que els propietaris del terreny ens han contactat per validar que el projecte

