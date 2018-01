La primera Fira d'Entitats se celebrarà dimarts a la capital

La primera Fira d’Entitats Socials i Cíviques del Principat se celebrarà dimarts que ve entre les tres i les set de la tarda a la sala Àgora del comú d’Andorra la Vella. Al certamen, que està organitzat per Govern, hi participaran organitzacions com la Creu Roja, Unicef, l’Assandca o Mans Unides, entre moltes altres. Els objectius de la fira són donar a conèixer les associacions al gran públic, divulgar les tasques que realitzen i el paper que juguen en la societat, així com donar importància a la figura del voluntariat.

