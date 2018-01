La justícia avala que BPA no cotitzés la suposada quitança d'un empleat

La CASS reclamava l’abonament de 115.000 euros més una sanció de prop de 165.000

Una empresa està obligada a cotitzar per tots els conceptes que acompanyen el salari d’un treballador: el propi sou, primes, complements, gratificacions i d’altres remuneracions en espècie, així com indemnitzacions i quitances. Així ho marca la normativa de la Seguretat Social, que també especifica que “no es computen en la base de cotització” ni propines ni gratificacions de clients, les “liberalitats” de les empreses, les dietes o despeses de viatge i la participació per part del patró en el finançament d’un pla complementari de jubilació de la persona assalariada. Normativa que ha recollit una sentència del Tribunal Superior per justificar